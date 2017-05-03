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Правительство сегодня утвердило поправки к правилам о биобезопасности в местах содержания животных, отменив требование держать домашнюю птицу в закрытых помещениях, выяснило в правительстве.

Правительство, поддержав поправки, сократило срок запрета с 31 мая до 3 мая. Срок запрета решило сократить Министерство земледелия после консультаций с Латвийским обществом орнитологов, Продовольственно-ветеринарной службой и оценки текущей ситуации с птичьим гриппом в Европе.

Поправки также предусматривают, что владельцы домашней птицы, которые ее держат для получения яиц и мяса для собственного потребления, впредь могут не разрабатывать план мер биобезопасности, так как такие хозяйства не создают риска распространения инфекции. Владельцы домашней птицы должны позаботиться о том, чтобы в места содержания птиц не попадали посторонние лица. Владельцам, которые держат птицу в несельскохозяйственных целях, за исключением случаев, когда птицу держат как домашних животных, впредь следует соблюдать перечисленные в правилах меры биобезопасности.

Правила вступят в силу после их публикации в официальном издании "Латвияс вестнесис".

Как сообщалось, 1 марта вступили в силу утвержденные правительством поправки к правилам о биобезопасности в местах содержания животных. Поправки предписывают владельцам кур, перепелов, голубей, фазанов, гусей, уток, индюков и других птиц, содержащихся на закрытых территориях, соблюдать меры биобезопасности.

С 1 марта по 31 мая текущего года владельцы должны держать всю птицу в закрытых помещениях, предотвращать контакты с дикими птицами, а также не заниматься выездной торговлей яйцами и птицей.

Запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с использованием домашних птиц. Птиц нельзя поить водой из открытых водоемов, а работники птицеводческих хозяйств должны иметь рабочую или сменную одежду. Кормить птиц следует в помещении или на ограниченной территории, храня корм так, чтобы к нему не имели доступа дикие птицы.