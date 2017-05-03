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Президент Латвии Раймонд Вейонис на торжественной церемонии в Рижском замке вручил высшие государственные награды.

За особые заслуги перед Латвией и вклад в государственную, муниципальную, общественную, культурную, образовательную, научную и спортивную работу 33 представителям разных профессий вручены ордена Трех звезд.

Также на церемонии вручено 12 орденов Виестура, которые присваиваются за особые военные заслуги, и 23 креста "За заслуги".

Орденом Трех звезд третьей степени награждены спортсменка Лаура Икауниеце-Админиня и актриса Нового Рижского театра Байба Брока. Также орден Трех звезд третьей степени получили совладелец АО Balticovo Валдис Гримзе, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Фил Хоган, оперная певица Инга Кална, руководитель рыбопитомника Tome Ивар Путвикис, директор лаборатории полисахаридов Латвийского государственного института химии Николай Ведерников, актриса театра "Дайлес" Аусма Зиедоне-Кантане.

Среди награжденных орденом Трех звезд четвертой степени — заслуженный автор поваренных книг Антонина Масилюне, руководитель отделения онкохирургии Даугавпилсской региональной больницы Мурман Ратиани, композитор Георг Пелецис, карикатурист Эрик Ошс, реставратор мебели Вилнис Лидака, актер Рижского Русского театра Евгений Иваничев, актер Латвийского национального театра Улдис Анже и другие деятели искусства, науки и медицины.