Президент торжественно посадил первый дуб в честь столетия государства (5)
Президент Раймонд Вейонис сегодня в Нице посадил первый дуб в честь 100-летия государства в рамках акции "Обними Латвию", сообщили в президентской пресс-службе.
"Дуб в Латвии издавна был символом мужества и силы. Поэтому мы сегодня сажаем дубы в честь Латвии, готовы защищать нашу страну и работать на ее благо. Это наш подарок к столетию Латвии", - подчеркнул Вейонис.
Как отметил президент, особенно важно, чтобы в акции "Обними Латвию" участвовало молодое поколение.
"Наши дети и дети наших детей будут теми, кто увидит, как вырастут эти дубы. Давайте позаботимся о них так же, как мы работаем на благо своих близких и своего отечества! Только все вместе мы можем стоять на страже Латвии", - сказал на торжественном мероприятии Вейонис.
Сегодня президент в рамках акции примет участие в посадке дубов также в Лиепае, Бекши Резекненского края и Даугавпилсе.
В рамках акции "Обними Латвию" в 45 приграничных самоуправлениях с 9 часов утра в определенной последовательности в течение всего дня будут посажены 100 дубов, символизирующие единство Латвии.
Фото: president.lv
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
"Ведь это дереву вредит",
Ей с Дубу ворон говорит:
"Коль корни обнажишь, оно засохнуть может".-
"Пусть сохнет", говорит Свинья:
"Ничуть меня то не тревожит;
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею".-
"Неблагодарная!" примолвил Дуб ей тут:
"Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут"
И что все басни дедушка Крылов писал про нас и для нас. Как чувствовал...пророк в, увы, теперь чужом отечестве.