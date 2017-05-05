В соцсетях показали ужасное состояние латвийской границы (15)
Общество | 5 мая 2017 года, 10:02
Один из пользователей социальной сети Facebook на своей странице опубликовал фотографии, сделанные им при въезде в страну. На снимках запечатлен беспорядок вдоль латвийской границы. Комментаторы соцсети бурно отреагировали на увиденное.
"Welcome to Latvia! Так выглядит граница Латвии в Айнажи - горы мусора, захватившие дорогу, в асфальтовой яме посажено дерево, дорожный знак с названием страны опрокинут. Призываю пограничной охрану, Latvijas valsts ceļi, Министерство иностранных дел и Министерство культуры, компании по обращению с отходами и местные органы власти сесть за стол и обдумать, как должно выглядеть лицо Латвии. Латвии 100",- пишет Виестурс.
Фото из социальных сетей
Слушайте ,латыши,главную стипедиатку Сороса и ведущую содомитку Латвии,которая сказала,что после 27 лет независимости прорыв еще впереди,поэтому радуйтесь,терпите и не звиздите.Ждите...
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спасибо за сигнал, МЫ уже думаем в этом!--- счас погоди чуток виестурс, МЫ введём ещё пару налогов, повысим штрафы и скоро ТЫ не узнаешь границу Латвии в Айнажи===МЫ просто перекроем границу в Айнажи, а дорогу закроем за ненадобыстью, так что виестурс не увидишь ты больше горы мусора, НЕ ДОЙДЁШЬ!!!
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Ахаха, шедеврально. Вэлкам ту латвиа.
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