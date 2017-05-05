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Один из пользователей социальной сети Facebook на своей странице опубликовал фотографии, сделанные им при въезде в страну. На снимках запечатлен беспорядок вдоль латвийской границы. Комментаторы соцсети бурно отреагировали на увиденное.

"Welcome to Latvia! Так выглядит граница Латвии в Айнажи - горы мусора, захватившие дорогу, в асфальтовой яме посажено дерево, дорожный знак с названием страны опрокинут. Призываю пограничной охрану, Latvijas valsts ceļi, Министерство иностранных дел и Министерство культуры, компании по обращению с отходами и местные органы власти сесть за стол и обдумать, как должно выглядеть лицо Латвии. Латвии 100",- пишет Виестурс.

Фото из социальных сетей