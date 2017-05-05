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В Новосибирской области жительницу города Барабинска будут судить за то, что в 2015 году она купила диктофон через сайт AliExpress. Об этом сообщает портал rbc.ru со ссылкой на источник.

Женщина заказала цифровой диктофон-флешку и оплатила его через электронный кошелек. Следователи провели экспертизу, которая показала, что диктофон является «специальным техническим средством» и предназначен для «негласного наблюдения».

56-летнюю женщину обвиняют в совершении преступления по ч.3 ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и ей грозит до четырех лет лишения свободы.

В сообщении отмечается, что приобрести товар женщина так и не смогла. В феврале прошлого года сотрудники таможни проверили устройство с помощью рентгена, после чего оно было изъято.