Россиянке грозит лишение свободы за покупку диктофона (6)
В Новосибирской области жительницу города Барабинска будут судить за то, что в 2015 году она купила диктофон через сайт AliExpress. Об этом сообщает портал rbc.ru со ссылкой на источник.
Женщина заказала цифровой диктофон-флешку и оплатила его через электронный кошелек. Следователи провели экспертизу, которая показала, что диктофон является «специальным техническим средством» и предназначен для «негласного наблюдения».
56-летнюю женщину обвиняют в совершении преступления по ч.3 ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и ей грозит до четырех лет лишения свободы.
В сообщении отмечается, что приобрести товар женщина так и не смогла. В феврале прошлого года сотрудники таможни проверили устройство с помощью рентгена, после чего оно было изъято.
В 2009 году Кабинет министров утвердил список устройств, которые предусмотрены для получения информации скрытым образом, и которые в своей работе активно используют спецслужбы. Закон предусматривает, что эти приборы нельзя использовать без особого разрешения. Однако в список включены также устройства, предусмотренные для защиты личных данных. Уголовная ответственность грозит, например, за использование специальных индикаторов, локаторов, сканеров, скремблеров, измерителей частот, шумовых генераторов. Таким образом, жители Латвии, которые используют данные приборы для защиты личных данных, рискуют угодить за решетку.
Возбужденные ПБ уголовные процессы свидетельствуют, что тюремное заключение до двух лет может грозить любому, кто осмелится приобрести в интернете, например, устройство, блокирующее работу тайно установленных в помещении микрофонов.