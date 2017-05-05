Ученые: из стран Балтии у Латвии высший уровень расовой терпимости (+ОПРОС) (2)

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Общество | 5 мая 2017 года, 11:05

Ученые Гарвардского университета опубликовали результаты исследования, которое проводилось в течение 13 лет. Было опрошено 288 076 европейцев с белым цветом кожи. В основу опроса входил психологический тест, который выявлял ассоциации людей при виде человека другого цвета кожи.

Оказалось, что европейцы редко ассоциируют черный цвет кожи с хорошими эпитетами. На подсознательном уровне чернокожих воспринимают негативно, используя определения "плохой " и "зло".

Среди стран Балтии самый высокий уровень терпимости оказался у Латвии, за которой следует Эстония. В свою очередь, Литва отличается степенью расизма.

На представленной карте видно как люди в разных странах реагируют на расизм, то есть, как легко у некоторой категории европейцев возникают негативные мысли при виде чернокожих лиц.

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Голубой оттенок показывает страны с низким уровнем расовых предрассудков. К этой группе относится: Великобритания, Ирландия, Норвегия, Словения, Швейцария, Бельгия, Голландия, Австрия. Красным обозначены страны Европы, население которых негативно относится к чернокожим лицам. В эту группу входит: Чехия, Молдова, Италия, Португалия, а также страны Восточно-европейского региона (Украина, Белоруссия, Латвия и Молдова).

Такое исследование проводится в Европе впервые.

Источник: ruconnect.co.uk

Комментарии 2
леший4 минуты назад
у кого в стране нацизм, тому и расизм не нужен!
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алекс2 минуты назад
Так негров и арабов в Латвии и нет почти,а вот если бы их была критическая масса,когда они чувствуют себя уверенно и могут устраивать то ,что они устраивают в других странах,то Латвия была бы совсем на другом месте.Латыши,уверен,сдались бы как немцы и французы,но русские,у которых духовные ценности пока не отобрали содомиты,дали бы отпор и держали оборону.
И как можно назвать расизмом защиту своих ценностей,семьи и близких?Уважайте законы страны,куда приехали,не лезьте своим уставом в чужой монастырь и можно сосуществовать рядом.Но ,судя по обстановке в мире и ЕС,негров и арабов это не устраивает.Но хоть этот фактор мог обьединить русских и латышей,но правящие этого боятся и стараются сделать все,чтобы беженцы здесь не задерживались.

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