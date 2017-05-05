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Ученые Гарвардского университета опубликовали результаты исследования, которое проводилось в течение 13 лет. Было опрошено 288 076 европейцев с белым цветом кожи. В основу опроса входил психологический тест, который выявлял ассоциации людей при виде человека другого цвета кожи.

Оказалось, что европейцы редко ассоциируют черный цвет кожи с хорошими эпитетами. На подсознательном уровне чернокожих воспринимают негативно, используя определения "плохой " и "зло".

Среди стран Балтии самый высокий уровень терпимости оказался у Латвии, за которой следует Эстония. В свою очередь, Литва отличается степенью расизма.

На представленной карте видно как люди в разных странах реагируют на расизм, то есть, как легко у некоторой категории европейцев возникают негативные мысли при виде чернокожих лиц.

Голубой оттенок показывает страны с низким уровнем расовых предрассудков. К этой группе относится: Великобритания, Ирландия, Норвегия, Словения, Швейцария, Бельгия, Голландия, Австрия. Красным обозначены страны Европы, население которых негативно относится к чернокожим лицам. В эту группу входит: Чехия, Молдова, Италия, Португалия, а также страны Восточно-европейского региона (Украина, Белоруссия, Латвия и Молдова).

Такое исследование проводится в Европе впервые.

Источник: ruconnect.co.uk