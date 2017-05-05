На Латвию надвигаются арктические холода (38)

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Общество | 5 мая 2017 года, 13:03

Уже в конце этой недели в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы из Арктики, предупреждают синоптики.

Еще в пятницу и в субботу, 5 - 6 мая, температура на востоке страны повысится до +21 градуса, а на побережье будет на десять градусов меньше.

В воскресенье уже на всей территории страны температура не превысит +8..+15 градусов.

В первой половине следующей недели днем будет не теплее +10, по ночам ниже нуля, возможны рекорды холода. Осадки ожидаются в виде града и снега.

Теплее может стать в конце следующей недели.

Комментарии 38
Хромышева Екатерина2 часа назад
Зима! Иди домой! Ты пьяна!
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Igor Gorbachev2 часа назад
Срочно любоваться сакурой в парке Победы!
Пока не отморозило
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а если будет холод?2 часа назад
Опять розы укрывать?
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