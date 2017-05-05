На Латвию надвигаются арктические холода (38)
Общество | 5 мая 2017 года, 13:03
Уже в конце этой недели в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы из Арктики, предупреждают синоптики.
Еще в пятницу и в субботу, 5 - 6 мая, температура на востоке страны повысится до +21 градуса, а на побережье будет на десять градусов меньше.
В воскресенье уже на всей территории страны температура не превысит +8..+15 градусов.
В первой половине следующей недели днем будет не теплее +10, по ночам ниже нуля, возможны рекорды холода. Осадки ожидаются в виде града и снега.
Теплее может стать в конце следующей недели.
Пока не отморозило