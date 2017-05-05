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При поддержке посольства США в Латвии в этом году будут проведены ремонтные работы в пожарных депо Елгавы и Екабпилса.

По словам командира бригады Государственной пожарно-спасательной службы Земгальского региона Дайниса Берзиньша, в Елгавском депо до сентября будет утеплен и отремонтирован фасад, обновлены ворота и окна, а также проведен частичный ремонт крыши.

"О полноценном внутреннем обновлении помещений сейчас говорить не приходится. Но зато будет восстановлена электроинсталляция, что очень важно, так как сейчас она находится в критической ситуации",- отметил Берзиньш.

В следующем году ремонт планируется провести в Калнциемсе. В Земгальском регионе будет заменяться также и техника. Однако есть такие депо, где новое оборудование приходится размещать с большим трудом.

"Здание поста в Кандаве было построено в 1872 году. Это культурно-исторический памятник, который строился для содержания лошадей, а не машин. Проблему можно решить только строительством нового здания. В свою очередь, в аварийном состоянии находится и пост в Виесите. Планируется, что в 2018 году здесь начнут строить новое помещение", - сообщил Берзиньш.