В Латвии при поддержке США будут отремонтированы пожарные депо (5)
При поддержке посольства США в Латвии в этом году будут проведены ремонтные работы в пожарных депо Елгавы и Екабпилса.
По словам командира бригады Государственной пожарно-спасательной службы Земгальского региона Дайниса Берзиньша, в Елгавском депо до сентября будет утеплен и отремонтирован фасад, обновлены ворота и окна, а также проведен частичный ремонт крыши.
"О полноценном внутреннем обновлении помещений сейчас говорить не приходится. Но зато будет восстановлена электроинсталляция, что очень важно, так как сейчас она находится в критической ситуации",- отметил Берзиньш.
В следующем году ремонт планируется провести в Калнциемсе. В Земгальском регионе будет заменяться также и техника. Однако есть такие депо, где новое оборудование приходится размещать с большим трудом.
"Здание поста в Кандаве было построено в 1872 году. Это культурно-исторический памятник, который строился для содержания лошадей, а не машин. Проблему можно решить только строительством нового здания. В свою очередь, в аварийном состоянии находится и пост в Виесите. Планируется, что в 2018 году здесь начнут строить новое помещение", - сообщил Берзиньш.
Стоит задуматься и не расслабляться...
Во вторых, пожарные депо, что они там забыли,в чем их выгода?
Ну и вообще, это такой вот у нас успех-прорыв?