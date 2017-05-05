В Латвии при поддержке США будут отремонтированы пожарные депо (5)

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Общество | 5 мая 2017 года, 12:01

При поддержке посольства США в Латвии в этом году будут проведены ремонтные работы в пожарных депо Елгавы и Екабпилса.

По словам командира бригады Государственной пожарно-спасательной службы Земгальского региона Дайниса Берзиньша, в Елгавском депо до сентября будет утеплен и отремонтирован фасад, обновлены ворота и окна, а также проведен частичный ремонт крыши.

"О полноценном внутреннем обновлении помещений сейчас говорить не приходится. Но зато будет восстановлена электроинсталляция, что очень важно, так как сейчас она находится в критической ситуации",- отметил Берзиньш.

В следующем году ремонт планируется провести в Калнциемсе. В Земгальском регионе будет заменяться также и техника. Однако есть такие депо, где новое оборудование приходится размещать с большим трудом.

"Здание поста в Кандаве было построено в 1872 году. Это культурно-исторический памятник, который строился для содержания лошадей, а не машин. Проблему можно решить только строительством нового здания. В свою очередь, в аварийном состоянии находится и пост в Виесите. Планируется, что в 2018 году здесь начнут строить новое помещение", - сообщил Берзиньш.

Комментарии 5
Знание - сила3 часа назад
А что, Америка что-то знает, что прогнозирует чрезвычайные ситуации на территории Латвии и решили подготовить пожарные депо?
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алекс1 час назад
Действительно,странно,что американцы вдруг решили заняться пожарными депо в Латвии.Не школами,не полицейскими участками,не строительством домов и дорог,не поднятием сельского хозяйства и промышленности,именно Депо.!!!
Стоит задуматься и не расслабляться...
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?2 часа назад
Во первых,почему посольство США ??
Во вторых, пожарные депо, что они там забыли,в чем их выгода?
Ну и вообще, это такой вот у нас успех-прорыв?
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