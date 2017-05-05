В лондонском аэропорту задержали подозреваемого в подготовке терактов
В лондонском аэропорту Heathrow задержали подозреваемого в подготовке терактов.
По данным полиции, 30-летнего мужчину задержали сразу после прилета рейса из Стамбула в четверг вечером. Британская телерадиовещательная корпорация сообщает, что задержанного подозревают в подготовке терактов и тренировке их исполнителей.
В одном из домов в восточной части столицы Великобритании проходят обыски в связи с задержанием подозреваемого. Сейчас задержанный находится в полицейском отделении.
Иные детали не сообщаются. В частности, не уточняется, представлял ли подозреваемый какую-либо опасность во время рейса.
Пакистанский телеканал Capital TV опубликовал в своем Twitter, предположительно, фото подозреваемого в момент задержания.
#BREAKING: #Terror #suspect arrested on landing at #Heathrow #Airport— Capital TV (@CapitalTV_News) 4 мая 2017 г.
LIVE: https://t.co/y8RbpYC8rC pic.twitter.com/pq2CpcDv2U