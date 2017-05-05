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В лондонском аэропорту Heathrow задержали подозреваемого в подготовке терактов.

По данным полиции, 30-летнего мужчину задержали сразу после прилета рейса из Стамбула в четверг вечером. Британская телерадиовещательная корпорация сообщает, что задержанного подозревают в подготовке терактов и тренировке их исполнителей.

В одном из домов в восточной части столицы Великобритании проходят обыски в связи с задержанием подозреваемого. Сейчас задержанный находится в полицейском отделении.

Иные детали не сообщаются. В частности, не уточняется, представлял ли подозреваемый какую-либо опасность во время рейса.

Пакистанский телеканал Capital TV опубликовал в своем Twitter, предположительно, фото подозреваемого в момент задержания.