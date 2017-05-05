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Суд присяжных штата Миссури обязал компанию Johnson & Johnson выплатить более 110 млн долларов женщине из штата Вирджиния. Сообщает портал www.bbc.com.

Женщина обвинила компанию в том, что у нее развился рак яичников после того, как она несколько десятилетий пользовалась продукцией Johnson & Johnson для женской гигиены на основе талька.

Поставщиком талька является компания Imerys Talc America - дочерняя структура парижской Imerys SA, сообщает Блумберг. Суд приговорил поставщика талька выплатить 100 тысяч долларов пострадавшей. При этом сама женщина из-за тяжелой болезни не смогла присутствовать на суде.

62-летней Лоис Слемп диагностировали рак яичников в 2012 году. С тех пор болезнь распространилась на печень женщины. По ее словам, она в течение 40 лет использовала детскую присыпку, а также серию продуктов Shower to Shower.

Слемп также обвинила компанию в том, что в ее продуктах содержался асбест.

Всего против компании подано около 2,4 тысяч подобных исков. Она обвиняется в том, что не предупреждала клиентов о продуктах на основе талька, которые могут вызывать рак. В свою очередь, предприятие отрицает связь между развитием рака и своей продукцией. В прошлом году по аналогичным искам компанию уже принуждали выплатить десятки миллионов долларов.