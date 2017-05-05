Иностранные туристы в Латвии стали тратить меньше денег (3)

фото

Общество | 5 мая 2017 года, 13:50

Иностранные туристы в прошлом году больше всего потратили денег в среднем на душу на населения в Эстонии, говорится в обзоре Центрального статистического управления.

Анализ расходов иностранных туристов в странах Балтии показывает, что в 2016 году расходы росли в Литве и Эстонии, а в Латвии уменьшились. В Латвии траты иностранных туристов на душу населения составили 506,1 евро.

В свою очередь, в Эстонии они составляют 1 327 евро, а в Литве 431,6 евро.

В 2015 году этот показатель составлял 1 312 евро в Эстонии, 515 евро в Латвии и 402 евро в Литве.

Комментарии 3
eiroskeptiki.lv2 часа назад
При таких ценах на гостиницы и вечно холодном море, наверное, у них нет желания здесь задерживаться. Краткая обзорная экскурсия - и домой. Да и цены в ресторанах в Старой Риге очень высокие. КАК кусок мяса может стоить 28 евро? В Испании, куда я боялась сунуться из-за цен, которыми меня пугали знакомые, я находила в ресторанах стейки по 400 гр. и за 12 евро.
Так там тепло!
Ответить
©29 минут назад
Стеикхаус дорогая забегаловка, цены не соответствуют качеству. Можно конечно внушить что говно жрать это престижно, и хомячки будут говорить как вкуснооо, хвастаясь друг перед другом, главное маркетинг.
Ответить
Т-bone1 час назад
Стейк (мясо из Дании) весом 500 гр. стоит в Стейкухаузе 29 евро. Возможно Вы в Испании ели мясо напичканных антибиотиками и прочей химией коров:)
3
Ответить