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Иностранные туристы в прошлом году больше всего потратили денег в среднем на душу на населения в Эстонии, говорится в обзоре Центрального статистического управления.

Анализ расходов иностранных туристов в странах Балтии показывает, что в 2016 году расходы росли в Литве и Эстонии, а в Латвии уменьшились. В Латвии траты иностранных туристов на душу населения составили 506,1 евро.

В свою очередь, в Эстонии они составляют 1 327 евро, а в Литве 431,6 евро.

В 2015 году этот показатель составлял 1 312 евро в Эстонии, 515 евро в Латвии и 402 евро в Литве.