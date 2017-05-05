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Американская авиакомпания Delta столкнулась с волной критики, после того как семью с детьми сняли с рейса за отказ освободить одно из кресел в самолете.

Видеозапись конфликта на борту посмотрели на YouTube уже несколько сотен тысяч человек.

"Это федеральное преступление, вас с женой посадят в тюрьму, а детей отдадут приемной семье", - угрожала одна из членов экипажа в ходе конфликта.

На видео видно, как члены экипажа уговаривают Брайана Шира освободить место, за которое он заплатил. По их словам маленький мальчик должен сидеть у отца на коленях (на самом деле авиакомпания рекомендует перевозить маленьких детей именно в автокреслах).

"Самолет не тронется с места! Мы можем сидеть здесь всю ночь, если вы этого хотите",- заявили на видео сотрудники авиакомпании.

Шир забронировал это место для своего старшего сына, который в итоге полетел другим рейсом. Сотрудники авиакомпании настаивали, что раз бронь была сделана на другого человека, двухлетний сын Брайана не может занимать это место.

Несмотря на то, что мужчина позже согласился держать ребенка на руках, семью в итоге все равно выдворили из самолета. Когда пассажир заявил, что ему некуда идти с двумя детьми, а других рейсов нет, сотрудница авиакомпании это проигнорировала.

В итоге семья покинула самолет, а на их кресла, по утверждению Шира, посадили четырех человек, которым не хватало мест.

Семья Широв с двумя детьми в итоге вынуждена была ночевать в отеле и лететь на следующий день.

Позже Delta заявила, что сожалеет об этом инциденте и выплатит семье компенсацию.

Фото: bbc.com