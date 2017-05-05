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Власти Таджикистана решили отказаться от акции "Бессмертный полк".

Отмечается, что из-за боевых действий в районах, граничащих с Таджикистаном и Афганистаном в республике не могут проводить дополнительных акций, за исключением намеченных, а "Бессмертный полк" не входил в план мероприятий по празднованию Дня Победы.

В заявлении также говорится, что мусульманам, согласно исламским традициям, нельзя появляться на улицах с портретами погибших.

"В каждом государстве политическое и культурное событие будет проходить в рамках существующих законов страны", — отметили власти республики.

Руководство Таджикистана также добавило, что празднование Дня Победы в стране "будет воспитывать молодое поколение в духе патриотизма".

Акция «Бессмертный полк» ежегодно проводится в День Победы в России и ряде других стран, в число которых входит и Латвия.