Латвийцы предпочитают работать на госпредприятиях (+ОПРОС) (6)

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Общество | 5 мая 2017 года, 16:30

Государственный сектор, с точки зрения жителей Латвии, более привлекателен для работы, чем частный, свидетельствует опрос SKDS.

Латвийцам был задан вопрос - в государственном или в частном секторе более охотно работали бы люди с учетом всех условий - размера зарплаты, безопасности труда, социальных гарантий.

Государственный сектор указали как предпочтительный 52,1% респондентов, что на неполных два процентных пункта меньше, чем год назад.

С 2001 года, когда начались опросы, госсектор неизменно считают более привлекательным не менее 49,6% населения. Самый высокий результат был в 2011 году - 58,3%.

Частный сектор в этом году назвали лучшим для работы 30,2% жителей, что на 2,4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

Частный сектор респонденты выше всего оценивали в 2012 году - тогда в нем предпочли бы работать 34,9% опрошенных.

В этом году больше всего оказалось тех людей, которые не определились с выбором между частным и государственным сектором - 17,7%.

Комментарии 6
конечно3 часа назад
на госслужбе, там и зарплаты покруче и все социальные гарантии соблюдаются, только туда берут своих, чужие там не ходят
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ввв1 час назад
А вас это удивляет? А вы гляньте на порталы, где выкладывают жалобы (sudzibas.lv, antureklama.lv): там полно жалоб на невыплату зарплат в частных фирмах. Обычно выплачивают за первый месяц, а потом задержка на месяц, потом - на два, потом - на три... Обычно больше 6 месяцев никто не выдерживает. Пример? Sandis Goldmanis, примерно 4-6 раз в год ездит в дальние вояжи (отпуск) в такие страны как Перу, Бразилия, Индонезия. При этом ещё играет в казино. Денег на зарплаты своим работникам у него нет. Был владельцем таких фирм как SIA Skorpions apsardze, SIA Berkuts. Банкротит их примерно раз в 2 года с целью ухода от налогов. Прикрывают его чиновники и в Государственной трудовой инспекции (где трудиться его крёстная мать), и в других госучреждения... Лично дружит с Президентами Латвии, был на короткой ноге с Затлерсом... Живёт в Марупе, на улице Вецозолу 13 квартира 27... При этом Сандис умудрился обчистить своего компаньона Вилниса Яковицкиса, который в долгу не остался: в отсутствии Сандиса переводил деньги на свои секретные счета...
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Махир Джалилов3 часа назад
Надежнее , понимаешь !
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