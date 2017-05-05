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На обширной территории в низине горы на улице Деглава установлены 15 мест для пикника. Как сообщает портал Riga.lv, жители Пурвциемса смогут пожарить шашлык на территории, которая неофициально называется "Кепка Ушакова".

Каждое место оборудовано столиком с двумя скамейками и грилем.

Рижская дума отмечает, что урны для мусора на месте пикника установлены не будут, так как они "привлекают" отходы из прилегающих жилых домов.

Всех отдыхающих просят следить за частотой вокруг, следуя принципу "с чем пришел, с тем и ушел".

Со временем зону отдыха планируется дополнить красивыми деревьями и кустами. Кроме декоративной функции растения обеспечат и практическую – будут служить укрытием от ветра, создадут прохладу и тень в жаркие дни.