Президент России пообещал решить вопрос с геями в Чечне (7)

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Общество | 5 мая 2017 года, 17:34

Президент России Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой поговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев в Чечне.

Ранее СМИ сообщали о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалистов в республике.

"Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, о том, чтобы они вас поддержали. По известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации", - заявил Путин.

В начале недели канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров с Путиным она попросила его оказать влияние для соблюдения прав гомосексуалистов в Чечне.

Тогда Москалькова попросила Путина дать "поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут".

Она объяснила, что проверка затруднена тем, что пострадавшие люди не готовы назвать свое имя.

В российской "Новой газете" в начале апреля вышло расследование, где говорилось, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях.

По данным СМИ, известно, по меньшей мере, о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

Издание также опубликовало материал с монологами людей, которые подверглись репрессиям за нетрадиционную сексуальную ориентацию. В нем пострадавшие рассказывали о секретных тюрьмах для геев в Чечне.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов ранее назвал информацию "Новой газеты" "абсолютной ложью", добавив, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация".

Источник: BBC
Комментарии 7
eiroskeptiki.lv2 часа назад
А почему старуха-ЛГБТ-шница заявилась с этим вопросом к Путину, а не к Кадырову? Заодно и погрузила б в свой самолёт все голубую сотню. Никто б не возражал.
3
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НЕ ГЕЙ1 час назад
ГЕИ ВЫШЕ НЕГРАЖДАН,ВО КАК
1
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Гей37 минут назад
Погрузить бы такую человеконенавистницу и тебе подобных в самолет, да в Чечню вас всех, чтобы с вами повторили все, что делают там с геями.
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