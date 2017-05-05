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Перед закрытием супермаркетов Prisma товары распродаются с большими скидками. Во всех магазинах наблюдается огромный наплыв посетителей.

В торговом центре Riga Plaza в магазине "Prisma" некоторые полки уже пусты.

Скидки установлены даже на акцизные товары. В очереди в кассы приходится стоять примерно 30 минут. Люди покупают хозяйственные вещи, одежду, товары для детей, игрушки. На некоторые товары установлена скидка в размере 60%. Массово скупается также алкоголь, скидка на который составляет 30%.

Как сообщал ранее mixnews.lv, концерн Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) решил в июне закрыть все супермаркеты Prisma в Литве и Латвии.

Фото: Valdas Kopa