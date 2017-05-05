Перед закрытием Prisma покупатели сметают товары с полок магазина (2)
Общество | 5 мая 2017 года, 18:41
Перед закрытием супермаркетов Prisma товары распродаются с большими скидками. Во всех магазинах наблюдается огромный наплыв посетителей.
В торговом центре Riga Plaza в магазине "Prisma" некоторые полки уже пусты.
Скидки установлены даже на акцизные товары. В очереди в кассы приходится стоять примерно 30 минут. Люди покупают хозяйственные вещи, одежду, товары для детей, игрушки. На некоторые товары установлена скидка в размере 60%. Массово скупается также алкоголь, скидка на который составляет 30%.
Как сообщал ранее mixnews.lv, концерн Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) решил в июне закрыть все супермаркеты Prisma в Литве и Латвии.
Фото: Valdas Kopa
В основном перловку и консервы
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