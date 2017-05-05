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В Беларуси впервые в 2017 году привели в исполнение смертный приговор — в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова, сообщает tut.by.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", мать Острикова получила соответствующее сообщение из областного суда.

Координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда пояснил, что расстрелять Острикова могли в период с 13 по 29 апреля.

По его словам, последнее письмо из СИЗО, где содержался осужденный, было отправлено 13 апреля, а областной суд Гомеля получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29 апреля.

5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО, это была их последняя встреча.

33-летний Остриков в мае 2016 года был приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство двух женщин. Согласно показаниям мужчина знал убитых.

Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь.