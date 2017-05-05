В российском пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии 7,5 тонн семян столовой свеклы происхождения США, Новой Зеландии и Китая.

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Согласно сообщению "Псковского агентства информации" со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало отсутствие в реэкспортном фитосанитарном сертификате Латвии информации о странах происхождения подкарантинной продукции (Новая Зеландия и Китай).

Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию.

Источник: informpskov.ru