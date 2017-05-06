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В социальной сети Facebook на днях было опубликовано видео, которое за короткое время вызвало немалый ажиотаж и неоднозначные комментарии пользователей сети.

Рижанин Райвис Дейнатс в популярной закусочной "Pakistānas kebabs" остался без обеда, так как стоявшие за прилавком молодые люди не могли понять, что хотел сказать клиент.

Райвис Дейнатс, публикуя видео, хотел, чтобы его увидел также Центр Госязыка . "Почему никогда не ел кебаб? Share & like, чтобы это дошло до работников Центра госязыка, не пустили меня с собакой пообедать, крича ПВД (продовольственно-ветернарная служба)! ПВД!"....Поучите законодательство ЕС..." - прокомментировал свой материал автор.

Как видно из ролика, клиент, зашел в "Pakistānas kebabs" и не смог выстроить диалог с обслуживающим персоналом, а именно, двумя парнями. Ни один из них не понимал и не говорил по-латышски. Сам клиент не указал пальцем в меню, какое блюдо хотел бы купить, а начал спрашивать ребят, какие блюда предлагает заведение. Продавцы не понимали, что от них хотят. Не смогли они ответить и тогда, когда автор видео перешел на русский. "Я могу здесь что-нибудь покушать",- сказал Райвис, указав, что он может и на русском попросить еды. Но в ответ ему только помахали головой.

Затем молодой человек стал спрашивать, не прислать ли в кебабную Госполицию или Центр госязыка, так как в противном случае латыши и русские не могут зайти и поесть в этом заведении.

Фактически на видео заснят четырехминутный монолог и молчание в ответ со стороны персонала кебабной. Правда, один из парней знал по меньшей мере две фразы по-латышски - "Да" и "не понимаю" (jā и es nesaprotu).

Пользователи соцсети, просмотрев видео, стали оставлять противоречивые комментарии. Некоторые указали на то, каким черствым и бессердечным надо быть, чтобы так расспрашивать людей другой национальности, употребляя таки термины как "аллергены в ореховом соусе" и высокомерно удивляться тому, что работники ничего не понимают. В то же время большинство зрителей указали, что государственный латышский язык хотя бы на минимальном уровне, но знать надо, раз ты стоишь за прилавком и обслуживаешь посетителей. Еще один комментатор указал, что "мусор этот язык, люди по-меньшей мере работают и стараются!"

А еще одна девушка написала следующее: "Умный" латыш. Из-за принципа не говоришь по-английски, или не умеешь, или нашел отличный способ, как стать популярным, унижая других. Парни отлично все понимают и даже могут что-то ответить по-латышски, если с ними общаться соответствующе и разговаривают. Многие тетеньки, всю жизнь прожившие в Латвии меньше понимают, не говоря уже о том, что "поговорить". Храбро "нарисовался" в СМИ автор видео", - написала девушка.