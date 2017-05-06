Общество |

Известная в Латвии модель и журналистка, участница многих конкурсов красоты Симона Кубасова перебралась жить в Нью-Йорк, где целеустремленная блондинка поступила в Нью-Йоркскую академию кино и намерена там научиться снимать документальные фильмы, пишет портал "Kas Jauns".

"Меня всегда интересовали человеческие истории, а создатели документальных фильмов – это люди, которые их рассказывают другим. И ранее,работая журналистом, мне очень нравилось брать интервью у различных людей, узнавать о них больше. Журналистика и документалистика связаны довольно тесно”, - рассказала она. По словам Симоны, один из ее первых документальных короткометражных фильмов про бездомного, который стал инвалидом, попав 9 лет назад в аварию.

По словам Симоны, решение покинуть родину для нее не было сложным.

"Если честно, то в своем сердце я никогда и не жила в Латвии. Пока там жила, все время пыталась куда-то выбраться. Думала, что буду жить в Лондоне, когда училась там Академии кинематографа. Мне там очень нравилось, но я там тоже не чувствовала себя, как дома. Теперь же я счастлива и могу сказать, что Нью-Йорк – это мой дом. Конечно, иногда скучаю и по Латвии, ведь там живет моя семья. Да и сама страна, наверно, будет занимать в моем сердце особое место”, - поделилась Кубасова.

По словам девушки в Нью-Йорке, на Манхеттане ей совсем не одиноко, так как ее окружают новые друзья и подруги. "Американцы очень дружелюбные и приятные люди. Конечно, я каждый день связываюсь со своими подружками, которые почти все уже поуезжали из Латвии и сейчас живут каждая в своей стране", - сказала Симона.

Фото из личного архива Симоны Кубасовой в Facebook