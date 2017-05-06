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Латвийская армия обычно в большие скандалы не попадает и к местным жителям относится отзывчиво и любезно. К сожалению в четверг, 4 мая НВС в Цекуле устроили такой мощный взрыв, что местные жители, давно уже привыкшие к присутствию солдат, пережили настоящий шок, сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу LNT Degpunktā.

Ежегодно в это время в Цекуле проходят военные учения под названием "Детонатор", входе которых бойцы латвийской армии учатся взрывать. Вот и в четверг здесь проходили учения, но на этот раз местные были напуганы не на шутку - вместо ощущения защищенности у них возникло чувство угрозы.

К тому же никто не был предупрежден, как было в прошлые разы.

"Я так допускаю, что проходят учения "Детонатор" - они привозят трактора, что-то копают, зарывают, а потом взрывают, но сейчас они приехали на простой машине. А могут ли они так просто лопатами зарывать снаряды или взрывоопасные вещества", - рассказал местный житель Борис.

"Мы знаем, что с такой-то и до такой-то даты проходит операция "Детонаторс". Здесь куча машин, министерств, военнослужащих, здесь всегда куча указателей с предупреждением, что проходят учения. Люди не идут в лес, мы не ходим с колясками, не ходим с детьми, мы знаем, что будут взрывы и мы спокойны. И взрывы осуществляются так, ну не знаю, наверное, снаряды закапывают, поэтому взрывы не такие сильные. Но вчера был такой взрыв. Я была с детской коляской, аж на ногах подпрыгнула, заболело в груди. Я просто не могла после этого пошевелиться, ребенок плакал", - рассказала о пережитом местная жительница Ольга.

Отойдя от шока, женщина стала искать своего мужа, чтобы вместе с ним поговорить с военными.

"Здесь надо ехать со скоростью 10 км, а они несутся в 100 км в час. Пронесутся, раздается взрыв, через 15 минут они едут опять. Мы их остановили и задали вопросы, они посмеялись и уехали, сказав, чтобы жаловались в полицию. Звоним в полицию, они извинились и сказали, что на армию законы не распространяются", - рассказали местные. Разговор удалось записать, чтобы не было так, что мы что-то придумали или преувеличено.

Как заключает программа Degpunktā, наверное, у обоих сторон есть своя правда - одни делают свою работу, другие хотят спокойно жить. В любом случае армейцам необходимо позаботиться, чтобы территория, где проходят взрывы, были более тщательно обозначена, а не так, что установлены пару дорожных знаков, которых мало кто видит. А местные жители просят армию перед тем, как планировать такие сильные взрывы, предупредить хотя бы жителей близлежащих домов, чтобы они были к ним готовы.

Стоит добавить, что Цекуле - населенный пункт на границе Саласпилсского и Стопиньского краёв Латвии в 20-ти километрах от Риги. В советское время там находились армейские склады. Во время Второй мировой войны в Цекуле был взорван склад со снарядами. Позже территорию не очистили, а просто засыпали песком. Поэтому до сих пор грибники находят в округе боеприпасы — по десятку за сезон. Вот уже несколько лет военные как латвийской армии, так и других стран, проводят здесь тренировки и очищают землю от гранат и снарядов.