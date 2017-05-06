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В связи с ремонтом водопровода с 5 по 8 мая ограничат движение транспортных средств по улице Меркеля на участке от ул. Марияс до ул. Кр. Барона.

Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного транспорта.