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В субботу, 6 мая, в Латвии сохранится преимущественно теплая и солнечная погода. Во второй половине дня на северо-востоке страны появятся облака, но существенных осадков не ожидается.

Об этом говорится в прогнозе, который подготовил синоптик Янис Траллис, основываясь на Global Forecast System.

Слабый или умеренный западный ветер постепенно сменится северным. В прибрежных районах воздух прогреется до +11..+14 градусов, на остальной территории страны - до +17..+21 градуса.

В Риге ожидается ясная и солнечная погода. Температура днем поднимется до +18 градусов, но к вечеру похолодает до +10 градусов.

С севера приближается холодный атмосферный фронт. 6 мая, вероятно, станет последним теплым днем в первой половине мая. Некоторые из ближайших суток будут очень холодными.

В воскресенье, 7 мая, на территорию Латвии начнут поступать холодные арктические воздушные массы, поэтому в течение нескольких суток ожидается нетипично низкая для этого времени года температура воздуха.

В самые прохладные ночи на следующей неделе температура воздуха на большей части территории страны опустится до -1..-6 градусов, ожидаются новые рекорды холода. Максимальная температура воздуха в некоторые дни не превысит +6..+10 градусов.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, будет мало осадков, однако местами могут появиться кучевые облака, которые вызовут кратковременный, но интенсивный град или снегопад.

Текущий прогноз свидетельствует о том, что самыми холодными станут дни с 9 по 12 мая.