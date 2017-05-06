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Уже с апреля вступил в силу порядок, согласно которому злостным неплательщикам алиментов могут запретить водить машину. Однако реально отбирать права могут начать не раньше осени, так как на реализацию изменений в законе необходимо по меньшей мере полгода, сообщает skaties.lv со ссылкой на LNT.

Из общего количества зарегистрированных 32 500 неплательщиков алиментов автоводительские права имеются у 8 500 человек. На сегодняшний день ни у одного из них права не отняты. Неплательщикам дан срок исправиться и начать платить средства на содержание своих детей. А именно, администрация Гарантийного фонда к изъятию прав прибегнет только тогда, когда констатирует, что должник не заключил соглашение о том, что готов платить средства на содержание, и не произвел три соответствующих платежа подряд.

Также каждый случай будет рассматриваться индивидуально, кроме того предусмотрены и исключения. Решение будет принято, выслушав вторую сторону. Изъятие прав начнут с самых больших должников по алиментам. Например, на сегодняшний день рекорд составляет 65 000 евро.

Администрация Гарантийного фонда надеется, что у изменений нормы закона будет в основном превентивный характер, так как нет цели судить кого-то. К тому же должники, когда услышали, что вступают нововведения, согласно которым они могут остаться без транспорта, подсуетились - стали активно интересоваться, что и когда нужно сделать для того, чтобы только не быть лишенными возможности передвигаться за рулем.