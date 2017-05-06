В воскресенье похолодает и увеличится облачность
В восточной части Латвии местами возможен небольшой дождь. Погода будет преимущественно облачная, с пояснениями.
Скорость умеренного северо-восточного ветра в порывах днем усилится до 9-14 м/сек.
Благодаря облачности ночь на воскресенье будет самой теплой на этой неделе - температура воздуха понизится до +2 - +9 градусов. Днем воздух прогреется до +9 - +16 градусов.
В Риге в воскресенье ночью ожидается облачная погода, днем - довольно солнечная, без осадков. Умеренный северо-восточный ветер сменится северным. Температура воздуха ночью +8 градусов, днем +14 градусов.