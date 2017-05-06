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Председатель правления издательства Zvaigzne ABC Вия Килблока на своей странице в Facebook поделилась размышлениями о том, почему ей не кажется правильными проводимые полицией тотальные проверки на дорогах, в ходе которых в массовом порядке останавливаются машины, чтобы выяснить, не едет ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

"Утро 1 мая, на часах 9.30. Едем с собаками домой после утренней прогулки на Мангальсале. За поворотом недалеко от Кишезерс выстроились три полицейские машины. Всех останавливают у обочины и заставляют дуть в аппарат. Полицейские вежливо спросили, почему я так недовольна и почему так демонстративно дую после очевидной борьбы с собою. Неужели,лучше бы было, если бы в меня врезался какой-нибудь пьяный шофер и я смогу жаловаться, что полицейские ничего не делают", - написала женщина.

Она пожаловалась своим подписчикам, что для нее такие проверки унизительны и она ничего не может с собой поделать.

"Я на самом деле ничего не могу с собой поделать - меня эти массовые облавы ужасно раздражают, а сама проверка на алкоголь без видимой причины также УНИЖАЕТ. Не могу привыкнуть к методам проверок наподобие комендантского часа, которые, по моему мнению, задевают мои права человека на честь и достоинство. К тому же, я чувствую себя задетой, как женщина, хотя женский алкоголизм давно уже ни для кого не табу", - написала Килблока.