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Сегодня в Рижский Свободный порт из Канады прибыла военная техника и снаряжение, сам батальон в составе более 1000 солдат прибудет в Латвию в июне в рамках расширения присутствия НАТО.

Часть снаряжения, в том числе строительные материалы, будут использованы для подготовки жилых помещений и технического оборудования на базе в Адажи.

В свою очередь системы коммуникации и логистики, боевую технику и легковые военные авто канадские военнослужащие будут использовать, выполняя служебные обязанности в Латвии.

Командир пехотной бригады сухопутный сил полковник Илмар Атис Леиньш пояснил, что Адажская база готова к приему солдат многонациональной боевой группы НАТО. "Началась заключительная фаза - очень интересная и богатая на вызовы. Работая единым фронтом, мы сможем удачно принять боевую группу НАТО", - сказал Атис Леиньш.

Командир пехотной бригады Европы канадских вооруженных сил Джош Майорс подчеркнул, что за короткие сроки была проделана огромная работа.

"Солдаты Латвии и Канады тесно сотрудничали, чтобы обеспечить, чтобы база в Адажи была готова к приему боевой группы из Канады в составе 1200 солдат", - сказал Майорс.

Канадская боевая техника в ближайшие дни будет доставлена на полигон в Адажи.

Латвийская армия приносит извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к вероятным ограничениям в движении транспорта на латвийских дорогах при прохождении военизированной колонны. Колонну будут сопровождать Военная полиция и координационный центр по передвижению.

При приближении к колонне военной техники автоводителей призывают соблюдать правила дорожного движения и не мешать передвижению колонны, например, пытаясь ее обогнать.

Напомним, на состоявшемся в Варшаве 8-9 июля саммите НАТО было принято решение о размещении на восточном фланге Североатлантического альянса — в Польше и странах Балтии — четырех сводных батальонов.

Также было решено, что батальон Альянса, дислоцирующийся в Латвии, возглавит Канада.