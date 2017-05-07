Латвийцы теряют интерес к работе за границей (+ОПРОС) (21)

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Общество | 7 мая 2017 года, 18:10

В течение ближайших нескольких лет на поиски работы за границей может отправиться рекордно низкое число жителей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований SKDS.

Так, в этом году вероятность отъезда за границу на заработки как очень высокую оценили 4% жителей, а как "скорее высокую" – 9%. Тем временем вероятность отъезда в ближайшие годы на заработки как низкую или нулевую оценили 57%, а как "скорее низкую" – 24%, передает радио MIX FM 102,7.

В свою очередь, в конце 2016 года вероятность отправиться на заработки за границу как высокую оценили 13% респондентов. Этот результат повторил показатель 2007 года. Однако в 2007 году меньше всего опрошенных определенно сказали, что на заработки за границу, скорее всего, не поедут.

Также, в 2007 году вероятность отъезда за границу на заработки как небольшую или нулевую оценили 77% респондентов, а в этом году – 81%, передает радио MIX FM 102,7.

Добавим, в 2007 году доля жителей, которые намеревались работать за границей, была наименьшей.

Комментарии 21
Кирилл 5 часов назад
Опрос наверно проходил в здании сейма.
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Kristina Fomina4 часа назад
Теряют? Только дайте возможность свалить от сюда куда угодно, любому, где предложат лучше!!! Пока тут есть возможность, держаться до последнего! Никто не покинул бы свою страну, дай возможность жить по-человечески...
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Крик4 часа назад
И что же делают Латвийцы???? Наверное в нищую и разграбленную Латвию бегут, чтоб встать на биржу и узнать что пособия у тебя не будет, ни-ко-гда.
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