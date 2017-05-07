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В течение ближайших нескольких лет на поиски работы за границей может отправиться рекордно низкое число жителей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований SKDS.

Так, в этом году вероятность отъезда за границу на заработки как очень высокую оценили 4% жителей, а как "скорее высокую" – 9%. Тем временем вероятность отъезда в ближайшие годы на заработки как низкую или нулевую оценили 57%, а как "скорее низкую" – 24%, передает радио MIX FM 102,7.

В свою очередь, в конце 2016 года вероятность отправиться на заработки за границу как высокую оценили 13% респондентов. Этот результат повторил показатель 2007 года. Однако в 2007 году меньше всего опрошенных определенно сказали, что на заработки за границу, скорее всего, не поедут.

Также, в 2007 году вероятность отъезда за границу на заработки как небольшую или нулевую оценили 77% респондентов, а в этом году – 81%, передает радио MIX FM 102,7.

Добавим, в 2007 году доля жителей, которые намеревались работать за границей, была наименьшей.