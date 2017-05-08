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Половина жителей (50%) считает, что до сих пор самые большие научные достижения, принесшие Латвии славу в сфере инноваций на международном уровне, были в фармацевтической отрасли, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения и рыночных исследований SKDS.

Менее половины или 41% респондентов такой отраслью назвали медицину, а 28% - информационные технологии (ИТ).

"Данные опроса однозначно указывают на то, что, по оценке латвийских жителей, наибольших достижений ученые Латвии добились в сферах фармацевтики и медицины", - рассказал директор SKDS Арнис Кактиньш.

Также, согласно результатам опроса, люди с высшим образованием и трудоустроенные люди знают о научных достижениях больше.

Опрос проводился в марте 2017 года. В нем приняло участие 1003 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.