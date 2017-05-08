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Сегодня с 17.00 часов до 22.30 в парке Победы состоится памятное мероприятие, посвященное Второй мировой войне, которое традиционно организует общество "9мая.lv". Об этом информирует NRA.lv.

Тем временем, все торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма, запланированные на 9 мая, продлятся с 9.00 до 23.00 часов.

Так, в 10:00 утра состоится торжественное возложение цветов к памятнику Освободителям. Традиционно в нем примут участие мэр Риги Нил Ушаков и чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств.

После церемонии возложения цветов начнется праздничный концерт. В нем примут участие более 500 артистов из Латвии, а также гости нашей страны.

C 15.00 до 19.00 часов состоится шествие "Бессмертный полк".

Сбор участников по традиции начнется около трех часов дня на перекрестке улиц Калнциема и Слокас, а само шествие стартует от улицы Калнциема, 14 и пойдет по улице Слокас до парка Победы.

По словам организатора мероприятия Елизаветы Кривцовой, в шествии планируют принять участие порядка 1000 человек.

В 19:00 собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне Минутой молчания.

В 21:20 к гостям праздника обратится мэр Риги Нил Ушаков.

Специальным гостем праздника в Риге в этом году станет российская рок-группа "ЧАЙФ", которая выйдет на сцену в 21.30. Также выступят артисты Российского университета театрального искусства (ГИТИС) мастерской Алексея Бородина и мастерской заслуженного деятеля искусств России М.Б. Борисова и артисты Высшего театрального училища имена Щепкина при Государственном академическом Малом театре России.

Праздничный вечер в 22:45 завершит традиционный пятнадцатиминутный салют.

Раннее сообщалось, что в Рижскую думу заявлены как традиционные для 9 мая мероприятия, которые проводятся у памятника Освободителям, так и собрание общества Nacionālo karavīru atbalstam.

Как сообщают авторы грядущего "антимероприятия", цель пикета — "напомнить обществу о ходе Второй мировой войны на территории Латвии и ущербе, причиненном Латвии советской оккупацией".

Организаторы концерта просят всех, кто планирует в эти дни посетить праздничный концерт-марафон, с уважением относится к мерам безопасности и указаниям работников полиции и организаторов. Рижская дума призывает во время праздника воздержаться от употребления спиртных напитков и соблюдать законодательные ограничения в отношении курения.