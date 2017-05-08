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На прошлой неделе в Балтийской Международной Академии состоялась церемония награждения отличников "Тотального диктанта".

По итогам образовательной акции победительницей стала ученица 9-го класса Рижской средней школы №40 Майя Кляйн. Она написала текст без единой ошибки. В качестве главного приза от культурно-просветительского фонда "Татьяна Жданок – русской школе" победительница отправится в Страсбург.

Также призы в виде книг, информационных справочников и поэтических сборников получили и другие отличники, допустившие одну или две ошибки.

Координатор Тотального диктанта в Латвии Александр Филей отметил, что в этом году в очередной раз диктант по русскому языку подтвердил свой статус события всемирного масштаба.

"Русский язык – это величайший исторический дар для всех нас, уникальный код нашей тысячелетней истории, который мы должны уважать, беречь и сохранять", - отметил Филей.

Депутат Европейского парламента Татьяна Жданок, поддерживающая проведение Тотального диктанта в Латвии с 2012 года, отметила, что русский язык чрезвычайно широко распространён за пределами России и во многих странах постсоветского пространства - Беларуси, Киргизстана, Казахстана, Туркменистана наделён официальным статусом.

Напомним, что "Тотальный диктант" по всей Латвии проходил 8 апреля. Это ежегодная образовательная акция, призванная развить культуру грамотного письма. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).

Фото: Facebook