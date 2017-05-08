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Русскоязычные жители страны стали реже соглашаться отвечать на вопрос об оккупации Латвии. Об этом в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении рассказал исследователь Мартиньш Капранс.

В ходе исследования о социальной памяти в Латвии было выявлено отношение населения к различным проблемным вопросам истории страны, памятным местам и датам.

Капранс отметил, что среди русскоязычных жителей число тех, кто предпочитает воздерживаться от ответа на вопрос об оккупации Латвии, увеличилось на 37%.

"Это высокий показатель и, возможно, он свидетельствует о том, что ослабла уверенность в своей правоте. Не исключено, что свою роль сыграл и фактор Крыма", - отмечает исследователь.

Он подчеркнул, что такую статистику можно считать достижением, так как она разочарует кремлевских пропагандистов.

Исполнительный директор Центра исследования социальной памяти Андрис Саулитис сообщил, что отношение латышей к празднованию 9 мая в Латвии существенно не изменилось - в этом празднике участвуют около 5% латышей и 60% русскоязычных.

В то же время изменилось отношение населения к вопросу о признании этого дня официальным праздником.

Среди русскоязычных больше нет категоричной позиции - молодое поколение считает, что в официальном признании 9 мая нет необходимости, среднее поколение относится к этому вопросу сдержанно, а старшее - хотело бы, чтобы этот праздник отмечался официально.

Латыши придерживаются единой позиции, считая, что такой праздник в Латвии отмечаться не должен.