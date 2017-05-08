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История Второй мировой войны все больше становятся частью поп-культуры. Такое мнение выразил премьер-министр Марис Кучинскис во время мероприятия у мемориала в Саласпилсе, посвященного разгрому нацизма и жертвам Второй мировой войны.

"История тех страшных дней, к сожалению, сейчас все больше отображается в поп-культуре в виде компьютерных игр, комиксов, приключений, где всегда будет возможность нажать на кнопку, чтобы начать все сначала или сохраниться", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что в учебниках истории представлены точные даты начала и конца войны, но тем не менее, ни одна книга не способна вписать в себя даты окончания войны в душах людей.

"Мы знаем, что идеи тоталитаризма или популизма зарождаются недалеко от нас. Появившись, они уничтожают уникальное значение любой личности. Строится идеология, где все люди разделены на угодных и неугодных, после чего вторых лишат жизни. Ты умрешь, если ты еврей. Ты умрешь, если ты цыган. У тебя даже не будет возможности спросить "почему". Ты умрешь, если протестуешь против режима",- сказал Кучинскис.

Он добавил, что нацизм и коммунизм - это идеологии, которые хотели уничтожить совесть.

"Получилось ли у них? Нет! Есть вещи, которые уходят корнями гораздо глубже, чем идеология", - говорит премьер.

Кучинскис отметил, что лагерь в Саласпилсе был местом мучений, где уничтожили тысячи невинных людей - как евреев, так и латышей, русских, поляков, белорусов и других.

Напомним, 8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. В честь этого во многих странах мира отмечают День Победы. Латвийские должностные лица 8 мая принимают участие в различных мероприятиях, посвященных памяти людей, ставших жертвами этого глобального конфликта.