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Сегодня, 8 мая, в Эстонии в 15-й раз начинаются военные учения Kevadtorm, в которых примут участие около 9000 военнослужащих из Эстонии, стран-союзников и стран-партнеров. Это самые крупные маневры в истории учений Kevadtorm.

Учения будут преимущественно проходить на севере и северо-востоке Эстонии, а также в других регионах страны.

"Учения Kevadtorm прежде всего являются экзаменом на зрелость для военнослужащих срочной службы, которые могут продемонстрировать приобретенные навыки. Это учения Сил обороны Эстонии, в которых участвует все больше союзников - в этом году более 2000 военнослужащих, - сказал командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас.

В ходе трехнедельных учений эстонская армия оценит действия состоящего из срочных служащих пехотного батальона в сражениях разных категорий и уровень пройденной ими выучки перед зачислением в резерв. Также будет оцениваться сотрудничество между пехотой и штабами, подразделениями и союзниками.

В понедельник подразделения начинают передвижение в зону учений, 10 мая начнется дополнительная подготовка и обучение совместным действия, где подразделения 1-й и 2-й пехотных бригад эстонской армии отработают действия в составе батальона и бригады. Последняя стадия учений - тактическое выполнение боевых заданий - начнется 18 мая. На этом этапе противодействовать 1-й пехотной бригаде вооруженных сил Эстонии и боевой группе НАТО будет 2-я пехотная бригада, в состав которой во время учений войдут подразделения из Германии, США, Латвии, Литвы и Польши. В составе 2-й пехотной бригады также будут действовать инженеры из Финляндии и Нидерландов.

Во время Kevadtorm будет также использоваться различная боевая техника Эстонии и союзников, например, танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, а также принадлежащие скаутскому батальону боевые машины пехоты CV9035, британские Warrior, американские Bradley и французские VBCI.

Всего в учениях Kevadtorm примет участие около 9000 военнослужащих Сил обороны Эстонии, резервистов и служащих Кайтселийта, а также военнослужащих союзников и партнеров.

Кроме эстонских и дислоцированных в Тапа британских, французских, датских и американских военнослужащих в учениях участвуют военнослужащие из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии Литвы, Украины и Грузии, авиатранспорт из США, Польши, Бельгии и Испании.