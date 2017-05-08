В Эстонии начались крупнейшие военные учения Kevadtorm (3)
Сегодня, 8 мая, в Эстонии в 15-й раз начинаются военные учения Kevadtorm, в которых примут участие около 9000 военнослужащих из Эстонии, стран-союзников и стран-партнеров. Это самые крупные маневры в истории учений Kevadtorm.
Учения будут преимущественно проходить на севере и северо-востоке Эстонии, а также в других регионах страны.
"Учения Kevadtorm прежде всего являются экзаменом на зрелость для военнослужащих срочной службы, которые могут продемонстрировать приобретенные навыки. Это учения Сил обороны Эстонии, в которых участвует все больше союзников - в этом году более 2000 военнослужащих, - сказал командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас.
В ходе трехнедельных учений эстонская армия оценит действия состоящего из срочных служащих пехотного батальона в сражениях разных категорий и уровень пройденной ими выучки перед зачислением в резерв. Также будет оцениваться сотрудничество между пехотой и штабами, подразделениями и союзниками.
В понедельник подразделения начинают передвижение в зону учений, 10 мая начнется дополнительная подготовка и обучение совместным действия, где подразделения 1-й и 2-й пехотных бригад эстонской армии отработают действия в составе батальона и бригады. Последняя стадия учений - тактическое выполнение боевых заданий - начнется 18 мая. На этом этапе противодействовать 1-й пехотной бригаде вооруженных сил Эстонии и боевой группе НАТО будет 2-я пехотная бригада, в состав которой во время учений войдут подразделения из Германии, США, Латвии, Литвы и Польши. В составе 2-й пехотной бригады также будут действовать инженеры из Финляндии и Нидерландов.
Во время Kevadtorm будет также использоваться различная боевая техника Эстонии и союзников, например, танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, а также принадлежащие скаутскому батальону боевые машины пехоты CV9035, британские Warrior, американские Bradley и французские VBCI.
Всего в учениях Kevadtorm примет участие около 9000 военнослужащих Сил обороны Эстонии, резервистов и служащих Кайтселийта, а также военнослужащих союзников и партнеров.
Кроме эстонских и дислоцированных в Тапа британских, французских, датских и американских военнослужащих в учениях участвуют военнослужащие из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии Литвы, Украины и Грузии, авиатранспорт из США, Польши, Бельгии и Испании.
тем временем шашлычёк (куриный, три кусочка) около Памятника победителям стоит 4,80 (вы чё сюда жрать пришли)
Заходим в гугл. Набираем : флаг китайских коммунистов. Если чё, компартия Китая одна из сил антигитлеровской коалиции. Потом в сору про. Распечатываем флаг. Желательно чем больше, тем лучше. И 9 мая спокойно идём праздновать День ПОБЕДЫ.
Как сказал прошлый рвз тов.полковник будет серп и молот, будут задержания. Вот это нам и надо.
Задержание, протокол и повестка в суд. А вы с своей стороны иск, на сумму которую душа пожелает. И выиигрываем процесс.
да ладно, чё ты, бля, не трусь,
Да, я в натуре, типа, помню,
Да, гадом буду, я — горжусь
Мой мерс георгиевской лентой
Обмотан вдоль и поперек…
Ты тож георгиевский? Энто
отметить надо бы, дедок!
Давай мы, дед, за праздник главный
Тут вмажем грамм сто пятьдесят
За ВОВ российский этот славный,
Я помню, я смотрел «Штрафбат»
За штурм Берлина — в эту пору
Горел Рейхсталер. иль Рейхстаг?
И как там Кантор и Киркоров
Трехцветный наш подняли флаг!
Чего? неправда? дед, да что ты!
Ты не груби, я ж не грублю.
Я чё, похож на идиота?
Я чё, Россию не люблю?
Меня, братан, учить не надо
Всё помню я, весь этот трэш:
Санкт-Петербургскую блокаду
И бой за город Бангладеш.
Я помню, очень даже резко
Я всё ж не быдло, не дебил,
Как славный летчик Маринеско
Спейсшатл Гитлеру подбил!
Что, пить не будешь? (вот лошара —
вискарь не хочет заценить…)
Нет, не тебе меня, бомжара,
Учить как Родину любить!
© Марат Ахтямов