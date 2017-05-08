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Во вторые майские выходные нас ожидает совершенно нетипичная для этого времени погода. После теплых первомайских праздников, когда столбики термометров достигали +17, новая неделя, к сожалению, началась с "черемуховых холодов".

Резкая перемена погоды произошла в Латвии с понедельника. В некоторых районах страны был зафиксирован "грибной снег".

Свидетелями совершенно не весенней погоды стали тысячи пользователей, которые охотно делились фотографиями майского снега в соцсетях.

"Трудолюбивый сосед и снег. 8 мая", - пишет Зане.

"Верьте или нет - у нас снег! Протерла глаза, чтобы убедиться, что это не яблони цветут. К счастью нет, снег",- добавила пользователь.

"В Цесисе приятный снежок. В этом году весну можем пропустить", - высказывается Руслан.

"8 мая в Буртниеках снег. Латвию накрывает холодной волной",- сообщает TV3.

Добавим, что по данным синоптиков сегодня утром в Видземе и Курземе шел снег. Во второй половине дня снегопад ожидается и в Земгале. Также метеорологи прогнозируют град с небольшим дождем. Вечером и ночью в Латгале на дорогах может образоваться снежный покров и гололед.

Во вторник утро ожидается сильный снегопад в районе Курземе. Температура воздуха ночью составит +2..-2 градуса, в Видземе до -4, днем будет от +5..+10 градусов, возможны осадки.

Завтра в Риге обещают кратковременные дожди. Температура ночью опустится до +1, в пригородах до -2 градусов, а днем будет не больше +7.