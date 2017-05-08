Twitter о погоде: май - шестой месяц латвийской зимы (1)
Во вторые майские выходные нас ожидает совершенно нетипичная для этого времени погода. После теплых первомайских праздников, когда столбики термометров достигали +17, новая неделя, к сожалению, началась с "черемуховых холодов".
Резкая перемена погоды произошла в Латвии с понедельника. В некоторых районах страны был зафиксирован "грибной снег".
Свидетелями совершенно не весенней погоды стали тысячи пользователей, которые охотно делились фотографиями майского снега в соцсетях.
"Трудолюбивый сосед и снег. 8 мая", - пишет Зане.
"Верьте или нет - у нас снег! Протерла глаза, чтобы убедиться, что это не яблони цветут. К счастью нет, снег",- добавила пользователь.
Čakls kaimiņš un sniegs! 8.maijs. pic.twitter.com/erBNbXszGx— Gaiss (@ZaneGaisa) 8 мая 2017 г.
"В Цесисе приятный снежок. В этом году весну можем пропустить", - высказывается Руслан.
Foto: #Cēsis patīkami snieg sniegs. Šogad pavasari varam izlaist. https://t.co/u4fXQ5A5wq— Ruslans Antropovs (@rusantro) 8 мая 2017 г.
"8 мая в Буртниеках снег. Латвию накрывает холодной волной",- сообщает TV3.
8. maijā Burtniekos snieg. Aukstuma vilnis sāk pārņemt Latviju https://t.co/68flYl8ReZ pic.twitter.com/HAb6S4tIeB— TV3 (@tv3lv) 8 мая 2017 г.
Добавим, что по данным синоптиков сегодня утром в Видземе и Курземе шел снег. Во второй половине дня снегопад ожидается и в Земгале. Также метеорологи прогнозируют град с небольшим дождем. Вечером и ночью в Латгале на дорогах может образоваться снежный покров и гололед.
Во вторник утро ожидается сильный снегопад в районе Курземе. Температура воздуха ночью составит +2..-2 градуса, в Видземе до -4, днем будет от +5..+10 градусов, возможны осадки.
Завтра в Риге обещают кратковременные дожди. Температура ночью опустится до +1, в пригородах до -2 градусов, а днем будет не больше +7.
В Риге, между ул.Узварас и ул.Акменю, около Национальной библиотеки стоянка ТОЛЬКО автобусам. Замечено, ушаковские мупошники будет пастись тут с самого утра.
Удачного вам завтра дня