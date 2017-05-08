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На официальной странице латвийского Кабинета министров в Twitter сегодня, 8 мая, появилась памятка "Что мир отмечает 8, а что - 9 мая".

8 мая, с капитуляцией нацистской Германии, на территории Европы Вторая мировая война закончилась и воцарился мир, сообщает документ. Но тут же следует важное пояснение: в отличие от Западной Европы, которым этот день принес независимость, Латвия ее не получила. Лишь 4 мая 1990 независимость в Латвии была восстановлена. Далее авторы напоминают - вот уже 10 лет, как Латвия стала полноправной частью Европы, и день сокрушения нацизма и памяти жертв войны надо отмечать именно 8 мая, как это принято у настоящих европейцев.

В России же этот день празднуют 9 мая, потому что когда 8 мая в 23.01 по берлинскому времени в силу вступил договор о безоговорочной капитуляции Германии, в Москве было уже 1.01 следующего дня - 9 мая. Таким образом, поясняют авторы памятки, 9 мая - праздник лишь для подконтрольных СССР народов.

Чтобы случайно не оказаться в их числе, документ приводит рекомендацию, что же именно подобает отмечать 9 мая.

Это - день Европы, напоминающий о том, что именно 9 мая в 1950 году основателями ЕС было предложено его создание. Также в этот день, но в 1985 году, Европейское сообщество (позже ставшее Европейским союзом), приняло Европейские символы Совета Европы, такие как флаг ЕС. День Европы является одним из целого ряда европейских символов, созданных для укрепления единства среди европейцев.

В свою очередь Mixnews напоминает, что 9 мая можно также отмечать День индейца, день появления в 1996 году официального символа Linux пингвиненка Тукса, и день рождения певца Билли Джоэла.

Напомним также, что резолюция ООН предлагает государствам-членам организации, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один или оба дня 8 и 9 мая, как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.