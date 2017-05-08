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Среди русскоязычных жителей Латвии нет единодушия в вопросах истории страны, отметил сегодня на презентации результатов "Латвийского мониторинга социальной памяти 2017" исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.

К такому выводу Капранс пришел, проанализировав ответы респондентов на вопросы по истории Латвии. Все больше латвийцев считает, что все воевавшие во время Второй мировой войны по обе стороны фронта были в роли пострадавших, поэтому терпимее относятся к местам памяти павших советских и немецких солдат.

Оценивая действия немецкой и советской армий, все больше респондентов-латышей и русскоязычных указывают на то, что эти вопросы не актуальны, и не считают нужным их поднимать.

Русскоязычные респонденты чаще воздерживались отвечать на вопрос об оккупации Латвии во время Второй мировой войны. Молодежь склоняется к тому, чтобы оценивать советский период в истории Латвии хуже, чем респонденты старших поколений. Эта тенденция не меняется с 2008 года.