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Общество Nacionalo karaviru atbalstam 9 мая организует акцию протеста против празднования в Латвии Дня победы. Она состоится на площади Стрелков с 15 до 19 часов.

Представитель общества Nacionalo karaviru atbalstam Гинта Вилцане говорит, что она с единомышленниками решила, что хватит лишь говорить и каждый год с ужасом смотреть на то, что происходит в Задвинье у так называемого памятника Победы. Своей акцией они хотят показать, что для латышей такой праздник неприемлем.

"Для латышей - это никакой не праздник, 9 мая 1945 года для Латвии не закончилась война, а началась оккупация, длиною в 50 лет - в этот день не должно быть никаких празднований, а должны быть вывешены латвийские флаги в траурном оформлении. Своей акцией мы хотим показать, что это праздник оккупации Латвии", - рассказала газете Latvijas Avīze Вилцане.

Это ненормально, когда латыши в этот день должны менять свой привычный образ жизни и покидать город.

"Это не наш праздник, у меня сердце болит, когда я вижу, что 9 мая живущим в Латвии людям, надо уезжать и подчиняться "закону памятника", чтобы не наехать на кого-то из "празднующих", которые могут себя вести неадекватно", - сказала активистка.

По словам представительницы Нацобъединения, акция состоится на площади Стрелков с 15 до 19 часов и в ней сможет принять участие 20-50 человек.

"Мы надеемся, что провокаций не будет. Понимаем, что мимо нас могут проходить те люди, которые отправятся к памятнику в Пардаугаве. Возможно они остановятся у нас и в процессе общения нам удастся их убедить, что это никакой не праздник, возможно, они тогдапополнят наши ряды", - сказала один из организаторов организатор акции протеста.

В свое время Национальное объединение выступало за то, чтобы памятник Победы в Задвинье снести, но по словам Вилцане, в данный момент эта идея - утопия.

"Там не должно быть этого памятника. Я считаю, что утопически думать, что его снесут, так как не вижу, что в этом плане может что-то радикально измениться.Надо смотреть реалистично и не думать о сносе памятника, а разъяснять, какова на самом деле история места, на котором стоит памятник, разместив информативные таблички", - считает Вилцане.

Напомним, на протяжении всего дня в парке Победы, в Задвинье сегодня, 9 мая проводятся мероприятия памяти жертв Второй мировой войны.