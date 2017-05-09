В Риге отмечают День Победы: возложение цветов, праздничный концерт и салют (16)
Сегодня, 9 мая у Памятника Освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков состоятся торжественные мероприятия в честь 72-й годовщины разгрома нацизма. Люди смогут приходить в парк с 9.00 до 23.00 часов.
Официальная часть праздника начнется в 10:00 утра с торжественного возложения цветов к памятнику Освободителям. Традиционно в нем примут участие мэр Риги Нил Ушаков и чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств.
После церемонии возложения цветов начнется праздничный концерт. В нем примут участие более 500 артистов из Латвии, а также гости нашей страны. На сцену выйдут оркестр русских народных инструментов "Славяне" общества славянской культуры "Гармонь", русский хор "Лада", артисты ансамбля "Надзея", бард Виктор Козлитин, вокально-хореографический коллектив "ПРЭСТО", танцевальные коллективы "Акварель" и "Соло", артисты вокальной студии Елены Швилпе, группа "KUGILEV BAND", дует вокалистов Ирины Уткиной и Романа Стародубцева и народный ансамбль русской песни и танца "Кривичи".
C 15.00 до 19.00 часов состоится шествие "Бессмертный полк". Сбор участников по традиции начнется около трех часов дня на перекрестке улиц Калнциема и Слокас, а само шествие стартует от улицы Калнциема, 14 и пойдет по улице Слокас до парка Победы. По словам организатора мероприятия Елизаветы Кривцовой, в шествии планируют принять участие порядка 1000 человек.
В 19:00 собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне Минутой молчания.
В 21:20 к гостям праздника обратится мэр Риги Нил Ушаков.
Специальным гостем праздника в Риге в этом году станет российская рок-группа "ЧАЙФ", которая выйдет на сцену в 21.30.
Также выступят артисты Российского университета театрального искусства (ГИТИС) мастерской Алексея Бородина и мастерской заслуженного деятеля искусств России М.Б. Борисова и артисты Высшего театрального училища имена Щепкина при Государственном академическом Малом театре России.
Праздничный вечер в 22:45 завершит традиционный пятнадцатиминутный салют.
Организаторы концерта просят всех, кто планирует в эти дни посетить праздничный концерт-марафон, с уважением относится к мерам безопасности и указаниям работников полиции и организаторов. Рижская дума призывает во время праздника воздержаться от употребления спиртных напитков и соблюдать законодательные ограничения в отношении курения.
Сегодня прохладненько, но мы ведь все придём, порадуемся и помянем, но давайте никогда не будем забывать о их подвиге и после празднования.
Поздравляю всех Ветеранов и всех кто разделяет эти взгляды!!!!!! Ура!!!!!
День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка - лучшая из всех.
На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днем - невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.
Мир пришел как дождь, как чудеса,
Яркой синью душу опаля...
В вешний вечер, в птичьи голоса,
Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывет моя Земля.
И сейчас мне обратиться хочется
К каждому, кто молод и горяч,
Кто б ты ни был: летчик или врач.
Педагог, студент или сверловщица...
Да, прекрасно думать о судьбе
Очень яркой, честной и красивой.
Но всегда ли мы к самим себе
Подлинно строги и справедливы?
Ведь, кружась меж планов и идей,
Мы нередко, честно говоря,
Тратим время попросту зазря
На десятки всяких мелочей.
На тряпье, на пустенькие книжки,
На раздоры, где не прав никто,
На танцульки, выпивки, страстишки,
Господи, да мало ли на что!
И неплохо б каждому из нас,
А ведь есть душа, наверно, в каждом,
Вспомнить вдруг о чем-то очень важном,
Самом нужном, может быть, сейчас.
И, сметя все мелкое, пустое,
Скинув скуку, черствость или лень,
Вспомнить вдруг о том, какой ценою
Куплен был наш каждый мирный день!
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
(Э. Асадов)