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Во вторник, 9 мая, в Риге и других городах Латвии многочисленными мероприятиями будет отмечаться День Европы, сообщили в представительстве Еврокомиссии в Латвии.

Некоторые мероприятия, в том числе "Мобильный экспресс знаний" и визиты экспертов по европейским делам в школы, проходят уже с марта.

С 8 часов любой житель Латвии может сдать европейский экзамен в интернете, чтобы проверить свои знания о Европе. Сдавать экзамен можно до 21 часа на сайте www.esmaja.lv. Он проходит уже четвертый год, и количество желающих сдать экзамен растет. В этом году его предположительно сдадут 15 тыс. человек.

В 11 часов у представительства ЕС пройдет акция по запуску в небо 60 добрых пожеланий в честь 60-летия ЕС.

44 организации по всей Латвии, в том числе МИД, представительство ЕС, Сейм, посольства, проведут 9 мая дни открытых дверей, в основном для школьников.

С 12 до 16 часов в МИД будут выставлены информационные стенды посольств "Узнай Европу", а около здания министерства будет открыта выставка рисунков учеников Дундагской средней школы "Мы в Европе". Также будут награждены участники конкурса видеосюжетов "Европейский союз в моем регионе".

В 13.30 в МИД пройдет дискуссия "Пути будущего развития ЕС: взгляд Латвии". В 11.30 у здания правительства премьер-министр Марис Кучинскис, министры и обладатели награды "Человек Европы в Латвии" расскажут о том, что означает для них свобода, а затем сфотографируются со своим символом свободы.

У здания Сейма День Европы будет отмечаться с 13 до 16 часов.

Предусмотрены творческие мастерские, фотографирование, проверка знаний о ЕС и обмен мнениями.

"Мобильный экспресс знаний" - специально оборудованный автобус, который начиная с марта побывал уже в 30 краях Латвии, а в День Европы отправится в Елгаву.

Также с 9 мая в представительстве ЕС будет открыта передвижная выставка "Наследие Римского договора в современной Европе". Далее выставка отправится по городам Латвии.