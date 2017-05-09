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Рано утром во вторник в Курземе шел снег и образовался снежный покров, сообщают синоптики.

Температура в Латвии составляла +1..-4 градуса, на побережье +2..+3. -4 градуса зафиксировано в Вангажи и Стренчи.

Kurzemē zivjērglis rūpīgi silda olas un daudz nebēdā, bet mazputniņiem šāds sniegs un kukaiņu trūkums varētu būt nāvējošs. pic.twitter.com/T5A07P2MkI — Jānis Trallis (@meteozinas) 9 мая 2017 г.

В Риге воздух остыл до +1..+2 градусов, в пригородах до -3. Это рекорд холода для столицы - такая же температура была 9 мая в 1939 году. Национальным рекордом холода для этого дня являются -6,5 градуса в 1999 году.

Водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах!

День будет холодным, максимальная температура составит +4..+9 градусов, в Риге до +7. В столице осадков не ожидается.