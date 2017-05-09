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В апреле в рижском общественном транспорте было задержано 3 692 безбилетника - на 1884 (33,8%) меньше, чем в марте, сообщил пресс-секретарь Rīgas satiksme Виктор Закис.

В автобусах оштрафовано 1 955, в троллейбусах - 1 105, в трамваях - 632 безбилетника.

742 безбилетника уплатили штраф на месте, 2 950 был выписан счет.

В апреле в рижском общественном транспорте было проведено 21 010 проверок - на 7 103 (25,5%) меньше, чем в марте. Больше всего проверок было проведено в автобусах - 11 075. В троллейбусах было проведено 7 366, в трамваях - 2 569 проверок.

Больше всего безбилетников в апреле было выявлено в автобусах 3-го маршрута - 303, а в троллейбусах 20-го маршрута не было оштрафовано ни одного безбилетника.

В марте этого года в рижском общественном транспорте было проведено 28 113 проверок и оштрафовано 5 576 безбилетников.