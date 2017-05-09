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В Межапарке один из очевидцев обратил внимание на здание, у подножия которого валялся латвийский флаг. Об этом сообщает портал Kasjauns.lv.

Свидетель прислал в редакцию портала фотографию мятого грязного флага, лежащего на земле. Также на изображении видна и мачта, куда должен крепиться государственный символ. Остается неясным, как флаг оказался в таком виде и на таком расстоянии от мачты.

Согласно информации портала, дом, который виден на фотографии, принадлежит по противоречивым оценкам местных жителей администратору неплатежеспособности Илмарсу Крумсу.

В прошлом году им был ликвидирован банк Trasta komercbanka, а в марте этого года судом Видземского предместья банк признан банкротом.

В телефонном разговоре Илмарс Крумс сообщил порталу, что крайне удивлен услышанным.

"Если на фотографиях действительно мой дом, то я хотел бы отметить, что этого просто не может быть", - заявил он.

Однако на следующий день около дома Крумса уже не было никаких доказательств небрежного отношения к государственной символике. Флаг развивался на мачте здания.

Фото: jauns.lv