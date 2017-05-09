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Общество Nacionālo karavīru atbalstam сегодня, 9 мая, организовало акцию протеста против празднования в Латвии Дня победы. Она началась на площади Стрелков в 15:00.

Представитель общества Гинта Вилцане говорит, что она с единомышленниками решила, что хватит лишь говорить и каждый год с ужасом смотреть на то, что происходит в Задвинье у так называемого памятника Победы. Своей акцией они хотят показать, что для латышей такой праздник неприемлем.

Акцию, которая первоначально должна была проходить возле здания Национальной библиотеки из соображений безопасности перенесли на площадь у памятника Латышским стрелкам, сообщает корреспондент радио Baltkom, находящийся на месте событий.

Участников пикета немного, человек 15, они спокойно стоят у бывшего здания Музея оккупации. Намного больше журналистов и фотографов, которые снимают пикетирующих. Немногочисленные прохожие и иностранные туристы из окон двухэтажных туристических обзорных автобусов с удивлением смотрят на участников мероприятия, рассказывает журналист.

Протестующие держат плакаты с надписями "Коммунизм - самая кровавая идеология всех времен", "Не наша победа", "Колыма победила Бухенвальд", "Если вам так нравится победа коммунистов, почему вы не переселитесь в Северную Корею?" и тому подобные.

Один из участников пикета, с украинской символикой, вступил в перепалку с фотографом, с прикрепленной георгиевской ленточкой.

Были слышны крики, дошло до небольшой потасовки, конфликтующих, окруженных журналистами разняли и задержали полицейские. Одним из задержанных оказался известный латвийский блогер Григорий.лв.

Обещанные информационные материалы, разъясняющие вред и опасность советской оккупации пока не раздают.

Спустя час после начала акции количество протестующих начало уменьшатся, сейчас их около десяти человек, сообщает с места событий наш корреспондент. Дует холодный ветер, и журналист высказывает мнение, что до заявленного времени окончания пикета, 19:00, не достоит никто, под благовидными предлогами участники расходятся. На мероприятии присутствует также фотограф с украинской символикой, который присоединяется то к пикетчикам, то к группе журналистов, количество которых тоже стало заметно меньше.

Официальные лица акцию не посещали, корреспондент заметил лишь депутата Вейко Сполитиса, который проезжая мимо на велосипеде, сделал пару снимков и поехал дальше.