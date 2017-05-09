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В ближайшие сутки, по прогнозам латвийских синоптиков, ожидается осадки - ночью местами, а в среду днем во многих местах. Причем, кое где снежный покров может составить 2-5 см.

Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит +1...-4 градуса, а в среду до +5...+8 градусов.

Рано утром во вторник в Курземе шел снег и образовался снежный покров. Температура в Латвии составляла +1..-4 градуса, на побережье +2..+3. -4 градуса зафиксировано в Вангажи и Стренчи. В Риге воздух остыл до +1..+2 градусов, в пригородах до -3. Это рекорд холода для столицы - такая же температура была 9 мая в 1939 году. Национальным рекордом холода для этого дня являются -6,5 градуса в 1999 году.

Следующие ночи в Латвии будут очень холодными - на большей части территории страны температура опустится до -1..-5 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Уже сегодня в Скривери был поставлен рекорд минимальной температуры для конкретного дня. Возможно, на каких-то метеостанциях будут побиты рекорды декады или целого месяца.

В Вичаки Вентспилсского края во вторник утром лежало 5 см снега. В среду и четверг в Латвии ожидаются осадки, местами на земле будет лежать снег. Автоводители должны рассчитывать на возможность гололеда. В пятницу небольшие осадки ожидаются на востоке, в выходные в Латвии установится сухая погода.

Днем температура в четверг и пятницу будет ниже +10 градусов, в пятницу поднимется до +13, в субботу и воскресенье будет еще теплее.