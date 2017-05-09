Вайдере просит у Европы 3 млн евро на борьбу с российской пропагандой (4)

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Общество | 9 мая 2017 года, 17:42

Депутат Европарламента Инесе Вайдере подала в Европейскую комиссию пилотный проект о выделении 3 млн евро странам ЕС, особенно странам Балтии, на борьбу с российской пропагандой, сообщил латвийский советник по прессе и коммуникациям группы Европейских народных партий Гиртс Салмгриезис.

"В российских кампаниях по дезинформации нет уже ничего нового, но их силу нельзя недооценивать. Их цель в том, чтобы подорвать нашу западную демократию. Рука Кремля простирается далеко, говоря неправду о положении нацменьшинств в Балтии, о химических атаках в Сирии, о событиях на Украине. Европа должна работать вместе над тем, чтобы бороться с этой пропагандистской машиной", - сказала депутат.

Европарламентарии подают в ЕК пилотные проекты, чтобы финансирование было направлено на отдельные инициативы, не входящие в действующие финансовые инструменты. Вайдере подала еще два пилотных проекта о предоставлении дополнительных средств на развитие балтийского регистра интенсивной терапии для детей и на обеспечение единого качества товаров в Латвии и в Западной Европе.

Комментарии 4
партбилет29 минут назад
Вайдере угомонись ты уже,вон высохла вся от злобы уже,так и болячку какую-нибудь не хорошую заработать можно.Иди уже на пенсию,пиши мемуары и вешай молодёжи лапшу на уши как ты боролась с оккупантами будучи активным членом КПСС.
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Лёлик31 минуту назад
Вот с такими рожами и разворовывают европейские деньги...
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я вам28 минут назад
Не нужно им ничего давать.
Тупо разваруют.
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