Май в Вентспилсе: мужчина косит траву, несмотря на выпавший снег (4)
Общество | 9 мая 2017 года, 20:26
В социальной сети Facebook разместили видео, на котором видно, как некий мужчина, несмотря на выпавший снег, косит траву на обочине дороги. Об этом пишет nra.lv.
В комментарии под видеороликом указывается, что такая картина была запечатлена в Вентспилсе.
«Тот момент, когда 9 мая ты косишь траву, но не можешь ее найти», - сказано в комментарии.
Добавим, в сегодня многие пользователи соцсетей делятся фотографиями с небывалыми для мая погодными условиями.
его нужно найти
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кто этот гений?
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on naverno prikalivajetsja))
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