Май в Вентспилсе: мужчина косит траву, несмотря на выпавший снег (4)

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Общество | 9 мая 2017 года, 20:26

В социальной сети Facebook разместили видео, на котором видно, как некий мужчина, несмотря на выпавший снег, косит траву на обочине дороги. Об этом пишет nra.lv.

В комментарии под видеороликом указывается, что такая картина была запечатлена в Вентспилсе.

«Тот момент, когда 9 мая ты косишь траву, но не можешь ее найти», - сказано в комментарии.

Добавим, в сегодня многие пользователи соцсетей делятся фотографиями с небывалыми для мая погодными условиями.

Комментарии 4
Anastasiya Kazarkina24 минуты назад
его нужно найти
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Anastasiya Kazarkina24 минуты назад
кто этот гений?
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Galina Ivanova34 минуты назад
on naverno prikalivajetsja))
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