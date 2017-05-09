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В социальной сети Facebook разместили видео, на котором видно, как некий мужчина, несмотря на выпавший снег, косит траву на обочине дороги. Об этом пишет nra.lv.

В комментарии под видеороликом указывается, что такая картина была запечатлена в Вентспилсе.

«Тот момент, когда 9 мая ты косишь траву, но не можешь ее найти», - сказано в комментарии.

Добавим, в сегодня многие пользователи соцсетей делятся фотографиями с небывалыми для мая погодными условиями.