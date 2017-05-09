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Мэр Риги Нил Ушаков обратился ко всем собравшимся в парке Победы и поздравил Ригу с Днем Победы.

В начале своей речи мэр отметил солнечную погоду, которая позволила людям комфортно провести время в парке Победы.

"Кажется, что даже погода на нашей стороне - все остальные регионы занесены снегом. А у нас в Риге светит солнце, десятки тысяч рижан и гостей города пришли сегодня возложить цветы к памятнику Освободителям. Рига второй день продолжает чтить память погибших в самой страшной войне в истории человечества. И Рига продолжает отмечать День победы над нацизмом и говорить спасибо ветеранам", - сказал Ушаков.

Он отметил, что многие журналисты тенденциозно освещают мероприятия 9 мая в Латвии, преподнося не в лучшем свете.

"Правящие политики, долгие годы пробуют нам говорить, что дата 8 правильнее, чем 9. Журналисты и эксперты, которые обслуживают правящих политиков, давно считают хорошим тоном отпускать в 9 мая такие шутки, за которые в нормальном обществе перестают подавать руку. СМИ, включая государственные, освещая 9 мая, традиционно находят нескольких очень экзотично выглядящих «героев» и потом тиражируют эти изображения. Высшим же мастерством журналистики считается приехать около 5 утра к памятнику и сфотографировать мусор. Правда, фотографировать приходится очень быстро и так, чтобы многочисленные уборщики не попадались в кадр. Но ничего - потом удачно сложенные кадры можно использовать еще пару дней", - сказал Ушаков.

По его словам, таким образом жителей Латвии пытаются поссорить друг с другом.

"У этой целенаправленной политики - высмеивать и оскорблять - есть одна очень четкая цель. Продолжать стравливать между собой жителей нашей страны, латышей и нелатышей. Чтобы пробовать внушить латышам, что здесь у памятника собираются люди, которые не любят независимую Латвию. Чтобы пробовать внушить русскоязычным, которые собираются здесь у памятника Освободителям: латыши вас не любят. Зачем это делается? Ответ очень прост. Сталкивать людей, заниматься провокациями - и на темы истории, и на темы языков, и на темы национальные - намного проще, чем работать", - отметил Ушаков.

Мэр Риги раскритиковал правящих политиков Латвии, которые, по его словам, занимаются провокациями.

"У нас правящие политики, обслуживающие их чиновники и журналисты только этим и занимаются с 1991 года. Они вообще ничем другим заниматься не умеют. Поэтому у нас разваливается система здравоохранения - врачи уезжают, а пациенты умирают. Оскорбленные в очередной раз учителя уходят с работы из школ. Про налоги или пенсии вообще лучше не говорить. Зато правящие политики продолжают оттачивать свое мастерство провокаций. И им нравится смотреть, как сталкиваются в очередной раз лбами латыши и нелатыши", - сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что между датами 8 и 9 мая нет принципиальной разницы.

"Именно поэтому они пытаются играться с датами. Ни у одного человека в этом мире нет ни малейшего сомнения, что победу над нацизмом необходимо праздновать. Наша цивилизация выжила только и исключительно благодаря тому, что нацисты проиграли в той войне. И те, кто пытается упрекнуть нас в праздновании именно 9 мая, они лицемеры. Не может быть никакой принципиальной разницы - праздновать крушение нацизма 8 или 9 мая, потому что все мы очень хорошо понимаем значение этого события, которое неоспоримо", - сказал Ушаков.

При этом он пояснил, почему в его семье сложилась традиция именно 9 мая отмечать День Победы.

"Когда меня спрашивают, почему именно 9 мая, я отвечаю одним простым примером. Есть песни о войне, которые, когда слушаешь, комок подкатывает к горлу и слезы появляются на глазах. Песни, на которых мы выросли. И никто не может рационально объяснить, почему именно во время этих песен ты именно так себя чувствуешь. У меня комок к горлу подкатывает именно 9 мая. Поэтому и для меня, и для моей семьи именно 9 мая было, есть и будет одним из самых важных дней в календаре. Как и для каждого из нас, кто собрался сегодня здесь", - сказал Ушаков.

Он отметил, что праздник 9 мая собирает в одном месте больше людей, чем многие другие официальные праздники в Латвии.

"9 мая является уникальным днем в Латвии и в Риге - это праздник, который официально все игнорируют. Но этот праздник собирает больше людей, чем любое другое официозное мероприятие, где присутствуют правящие политики. 9 мая в Риге к памятнику приходят сразу по три-четыре поколения рижан - и самые пожилые, те, кто сами или воевали или просто видели войну. И их дети, и внуки, и правнуки. Посмотрите, сколько сюда приходит семей с детьми", - отметил Ушаков.

Мэр поблагодарил организаторов праздника и волонтеров, а также рассказал о своем отношении к Дню Победы.

"Верность родительским традициям - это первая причина, почему я сам каждый год прихожу к памятнику Освободителям. Вторая причина следующая. Именно как мэр Риги, мэр столицы, я последние 8 лет делаю все для того, чтобы рижане знали - в нашем городе людей не делили, не делят и не будут делить по национальному признаку, по родному языку, по отношению к истории. Рига - это город, в котором никто и никогда не будет обижен за то, что он отличается от остальных. Рига - это город, в котором с уважением относятся к каждому, каких бы взглядов человек ни придерживался. Рига - это город, который гордится тем, что рижане отмечают победу над нацизмом. Наш город гордится теми, кто празднует этот день 8 мая. И в такой же равной степени мы гордимся теми, кто победу празднует 9 мая!", - сказал Ушаков.

Он поблагодарил рижан, в независимости от их отношения к 9 мая.

"Я хочу сказать спасибо всем рижанам. И тем, кто сегодня празднует День Победы, и тем, кто праздновал его 8 мая. И тем, кто этот день не праздновал и не будет праздновать, но с пониманием принимает один факт - все люди разные, и у каждого могут быть свои праздники. Я хочу сказать спасибо и тем, кто нас ненавидит, - просто за то, что сегодня не мешали", - сказал Ушаков.

В завершении своей речи Ушаков попрощался с собравшимися на год.

"Я хочу пожелать нашему городу, чтобы мы никогда больше не сталкивались с ужасами войны. И я хочу поздравить вас с Днем Победы! С праздником, Рига! Встречаемся здесь ровно через год!", - сказал Ушаков.